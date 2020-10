Catania, visite ai defunti: le modalità di accesso al cimitero

La festa per la commemorazione dei defunti sta per avere, così come l’afflusso di Cittadini al Cimitero di Catania, sito in via Acquicella. Il Comune, pertanto, al fine di contenere l’avanzata del contagio da Covid-19 nonché garantire la sicurezza dei cittadini, ha disposto alcune misure per scongiurare assembramenti. Il Vicesindaco, della città metropolitana, Bonaccorsi, ha emanato, infatti, un’ordinanza che limita gli ingressi veicolari al Cimitero di via Acquicella nelle giornate 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2020. L’obbiettivo: aumentare le giornate dedicate alle visite ai defunti ed evitare troppe presenze.

Sospesi tutti i permessi per l’ingresso veicolare e le eccezioni nell’Area Pedonale del cimitero di via Acquicella

Si escludono: veicoli adibiti a trasporto di invalidi, con a bordo solo l’invalido (se possessore di patente speciale) o l’accompagnatore (il guidatore) dalle ore 12,00 e fino alla chiusura. Nella stessa fascia oraria consentiti anche i mezzi che accompagnano i malati nn in grado di deambulare, così come i mezzi destinati alle attività cimiteriali con accesso attraverso l’ingresso sud, ossia il parcheggio di via Madonna del Divino Amore.

Visite secondo un ordine alfabetico