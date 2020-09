Catania: un pasto per chi è stato messo in ginocchio dal Covid

La comunità Papa Giovanni XXIII scende in piazza con “Un pasto al giorno”per chi è stato messo in ginocchio dall’emergenza epidemiologica Covid-19. I volontari dell’associazione saranno presenti a Catania nei giorni 26 e 27 settembre.

“Per molti il coronavirus ha significato proprio questo- affermano i volontari- nel solo mese di giugno in Italia i cosiddetti “nuovi poveri” sono il 34% del totale”. Si tratta, pertanto, di persone che a mala pena riuscivano a garantirsi il necessario per vivere e che adesso risultano sopraffatti dalle contingenze del lockdown. Molti, infatti, hanno perso il lavoro, hanno difficoltà nel pagare le bollette, oltre alle migliaia di disagi psicologici e relazionali. Le conseguenze del virus: 1 milione di nuovi poveri in Italia (dati Coldiretti) e una stima di 130 milioni di persone che si aggiungono a chi è cronicamente malnutrito nel mondo (dati Onu/Fao).