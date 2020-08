Catania: triste primato da Covid, 16 nuovi casi

La curva dei contagi continua a salire. Sono 44, infatti, i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Sicilia, in data 21 agosto. Il numero del totale si alza, arrivando a ben 828 positivi, attuali, presenti in territorio siciliano. Fra questi 7 sono migranti. Inoltre, 775 di questi si trovano in isolamento domiciliare mentre 53, quindi in incremento, rispetto a ieri, necessitano di cure ospedaliere. 8 in terapia intensiva.

La divisione fra le provincie

Fra le provincie siciliane Catania detiene, purtroppo, questo triste primato. 16 casi a Catania, 10 casi a Ragusa dove si registrano tutti i 7 migranti positivi della giornata. Caltanissetta segue con 8 casi, Palermo con 6, Siracusa con 2. Chiudono, invece, la lista Agrigento e Messina con 1 solo caso ciascuna.

G.G.