Catania, Superbonus 110%: rilanciare il mercato delle costruzioni

I presidenti di Ordine, Giuseppe Platania, e Fondazione, Mauro Scaccianoce: «Superbonus 110%, strumento utilissimo per rilanciare il mercato delle costruzioni con ricadute positive per le professioni tecniche: da lunedì 9 novembre webinar di approfondimento».

«Oggi- commenta Scaccianoce- si presenta una grande occasione lavorativa, che vede tra gli obiettivi la crescita sociale, la riqualificazione, la messa in sicurezza degli edifici residenziali e la rigenerazione urbana: il Superbonus 110%. Riconvertire energeticamente la propria casa e, di conseguenza, mettere in sicurezza gli edifici – in un territorio vulnerabile dal punto di vista sismico – usufruendo degli incentivi previsti dal Decreto rilancio, richiede un grande lavoro che passa dalla progettazione di qualità e dall’ingegneria finanziaria, indispensabile per determinare i costi dell’intervento e le detrazioni fiscali ammesse».

Proprio Eco e Sismabonus al centro del corso organizzato dall’Ordine Ingegneri di Catania

«Avremo modo di approfondire tutte le questioni legate alla normativa, alle tecniche procedurali, all’urbanistica e all’edilizia, avvalendoci della presenza di esperti del settore», spiega Scaccianoce. «Daremo spazio anche agli aspetti fiscali e le asseverazioni. Quest’ultimo, un punto fondamentale perché riguarda le responsabilità dei nostri professionisti».

«A Catania- gli fa eco Platania- l’80% del patrimonio abitativo è affetto da una conclamata vulnerabilità sismica. A questo, inoltre, si aggiunge una qualità delle strutture medio-bassa o scadente e il proliferare dell’abusivismo edilizio».

«Anche dal punto di visto energetico- prosegue- lo scenario non è dei migliori: l’edilizia rappresenta il settore con i consumi più alti. È stato dimostrato che interventi mirati fanno diminuire il fabbisogno energetico fino al 43%, consentendo un salto di classe energetica, un risparmio energetico e una diminuzione di CO 2 fino al 35%».

«Il Superbonus 110%- conclude il Presidente dell’Ordine- rappresenta una grande opportunità per mettere in sicurezza e rigenerare le nostre città».

G.G.