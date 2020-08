Catania-Siracusa chiusa al traffico: lunghi i tempi di riapertura

L’autostrada Catania-Siracusa è chiusa al traffico, in direzione Siracusa, a causa di un mezzo pesante ribaltato all’interno della galleria “San Demetrio”.

I tempi di riapertura alla circolazione non saranno brevi in quanto il carico del mezzo, che trasportava bevande in bottiglie di vetro, si è in parte riversato sulla sede stradale. Dopo avere svuotato il rimorchio e averlo rimosso, occorrerà pertanto bonificare il tratto dalla presenza di vetro e liquidi.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. La strada è attualmente deviata allo svincolo di Passo Martino da dove, tramite il tratto terminale della Tangenziale di Catania, ci si immette sulla statale 114 in direzione Siracusa, per poi riprendere l’autostrada allo svincolo di Lentini.

E.G.