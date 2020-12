Catania: salvata “Carlotta” caduta in una grotta profonda oltre 4 metri

Salvata “Carlotta” una cagnetta caduta in un a grotta profonda oltre 4 metri. La scorsa notte, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, salva “Carlotta”, una cagnetta caduta accidentalmente in una grotta, profonda oltre 4 metri, sita in via Nino Martoglio, presso la zona Piano Tavola a Camporotondo Etneo (CT). “Carlotta” è stata recuperata, per fortuna incolume, e riconsegnata al suo anziano padrone.

G.G.