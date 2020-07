Catania saluta il cavaliere Luigi Maina

Send an email

L’ultimo saluto di Catania allo storico e amatissimo ex cerimoniere Luigi Maina si sta svolgendo in questi istanti nella Basilica Cattedrale in piazza Duomo.

Presenti al funerale, presieduto dall’Arcivescovo Salvatore Gristina, un centinaio di persone tra cui spiccano tutte le istituzioni di maggior rilievo della città. Dalla giunta comunale al completo retta dal sindaco Salvo Pogliese, al comandante dei Vigili urbani, a quello dei Carabinieri fino al rappresenta della Marina.

Anche i cittadini, che affollano piazza Duomo, non volevano rinunciare a seguire la messa in onore del cavaliere Maina che da trent’anni organizzava e seguiva le celebrazioni in onore di Sant’Agata.

Luigi Maina si è spento ieri, giovedì 23 luglio, all’età di 89 anni. Il cerimoniere del Comune era ricoverato all’ospedale San Marco in gravi condizioni.

