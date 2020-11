Catania: ricoverata per emorragia cerebrale risulta positiva al Covid, 60enne in Rianimazione

Una signora di 60 anni, di Catania, ricoverata in codice rosso all’Ospedale Cannizzaro, per emorragia cerebrale, risulta, tramite test antigenico Sars-Cov-2, positiva al Coronavirus. Immediato l’intervento di neurochirurgia e il conseguente ricovero in terapia intensiva.

L’AngioTac encefalo ha evidenziato che la donna era in pericolo di vita, in quanto colpita da emorragia causata da rottura di un aneurisma cerebrale. Gli specialisti, pertanto, hanno deciso di sottoporla ad un intervento di neurochirurgia urgente, con asportazione dell’emorragia e chiusura dell’aneurisma mediante “clipping”, ossia, applicazione di clip in titanio per evitare il rischio che la parete del vaso possa nuovamente rompersi.

L’intervento chirurgico è andato a buon fine ma le condizioni della paziente rimangono critiche a causa della complessità delle patologie, comprese quelle determinate dall’infezione da Coronavirus. La donna, quindi, resta ricoverata nella sezione Covid della Rianimazione dell’Azienda Cannizzaro, ventilata artificialmente.

«Ancora una volta, il concorso virtuoso di diverse specialità dell’Azienda Cannizzaro-afferma il direttore generale, Salvatore Giuffrida- ha consentito di gestire al meglio un caso di per sé complesso, reso ancora più impegnativo dalla necessità di attivare le previste procedure di biocontenimento».

