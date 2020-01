Catania protagonista di “Meraviglie” di Alberto Angela

La bellezza del Monastero dei Benedettini e di Palazzo Biscari saranno al centro di “Meraviglie”, la trasmissione di Alberto Angela.

La puntata andrà in onda domani, sabato 18 gennaio in prima serata su Rai 1. Il divulgatore scientifico più famoso d’Italia si è recato a Catania lo scorso dicembre per registrare le prime clip. Il suo sopralluogo al Monastero dei Benedettini aveva suscitato particolare clamore tra gli studenti di scienze umanistiche.

Il sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese aveva postato sulla propria pagina Facebok il trailer del servizio, così commentando: «Le “Meraviglie” della nostra Catania saranno scoperte e apprezzate da tutti gli italiani. Nel video una piccola anticipazione della puntata della trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie – La Penisola dei tesori”, dedicata a Catania, che sarà in onda il prossimo sabato 18 gennaio su Rai 1. Un incredibile spot per una città che vuole e deve sempre più diventare ambita meta turistica».

E.G.