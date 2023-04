La premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “Alla ricerca del sacro”, indetto

dalla Città Metropolitana di Catania per le scuole secondarie di secondo grado conclude le attività

culturali della festa di S. Agata e nel corso della cerimonia che ha avuto luogo nella pinacoteca del

Museo Diocesano, l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna, presidente della giuria artistica e letteraria ha

assegnato i premi agli studenti meritevoli.

Il concorso ha stimolato l’impegno a “riappropriarsi del territorio” e a riscoprire il significato

profondo della festa di Sant’Agata, anche attraverso un’attenta ricerca della storia e dei segni collegati

al sacro e al “numinoso” e gli studenti sono stati protagonisti attivi e creativi nel comunicare il loro

sentire interiore.

Per la sezione letteraria il primo premio è stato assegnato a Salvatore Pietro Giuffrida del classe

Liceo Scientifico di Linguaglossa per l’originale composizione nel racconto della festa scaturito da

un intervista-dialogo con la nonna, la quale rievoca i ricordi di come ha vissuto da bambina il clima

della festa e l’intensità religiosa della devozione. Il passaggio generazionale è stato rappresentato

anche attraverso il segno grafico ed il riferimento agli anziani ha guidato la ricerca e la gioia della

scoperta di nuove conoscenze.

Aisha Tomasello e Federico Motta del Liceo Europeo “Convitto Mario Cutelli” di Catania hanno

ricevuto il secondo premio e nei loro versi si evidenzia la profonda ricerca del sacro che guida il

pensiero e l’azione verso il bene. Ha commosso il numeroso pubblico la lettura del testo redatto da

una studentessa della sezione carceraria del Liceo Artistico “Emilio Greco” di Catania, la quale nel

chiuso della cella rivive i ricordi della festa della Santa Patrona senza potervi partecipare, ma con

l’intensità della profonda devozione.

Per la SEZIONE ARTISTICA sono stati premiati i lavori di grafica presentati dagli studenti della

classe IV e VA della Sezione di Grafica e comunicazione dell’Istituto “Vaccarini” di Catania, le opere

pittoriche degli alunni delle Classi III-IV e V B della Sezione di San Gregorio Liceo Artistico “Emilio

Greco” Sezione di San Gregorio ed il terzo premio è stato assegnato a Serena Agata Corso del Liceo

“Concetto Marchesi” di Mascalucia per l’originale realizzazione del dipinto recto-verso su carta

pergamena, ricordo della nonna che confezionava lumi di arredo.

Promosso dalla Prof. Cinzia Torrisi, responsabile scientifico delle “Linee museali, culturali e

scolastiche” della Città metropolitana, il concorso ha impegnato gli studenti a descrivere sensazioni,

emozioni, riflessioni sul significato della festa della Patrona, che al di là del folklore incide sulla

spiritualità di ciascuno ponendo interrogativi e significati della “ricerca del sacro”.

Sono pervenuti 137 elaborati: 103 della sezione artistica e 34 della sezione letteraria dagli Istituti:

“Fermi – Guttuso”, “Giovanni Falcone”, “Michele Amari “di Giarre e Linguaglossa; del Liceo

“Concetto Marchesi” di Mascalucia; del Liceo Artistico “Emilio Greco” di Catania e di San

Gregorio; del Convitto Nazionale “M. Cutelli”, del Liceo “Principe Umberto” e dell’Istituto

“Vaccarini” di Catania. e alla manifestazione sono intervenuti con i docenti referenti anche i dirigenti

del Liceo Amari di Giarre Giovanni Lutri e Salvina Gemmellaro dell’istituto Vaccarini di Catania.

Alla cerimonia hanno partecipato i componenti del Comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata con la

presidente Maria Agata Gennarino, la giuria del concorso composta dal preside Giuseppe Adernò

e dalla prof. Gloriana Orlando per la sezione letteraria e dal M° Antonio Presti e Rita Angela

Carbonaro per la sezione artistica, il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano

Anastasi, l’ex commissario del Comune , Federico Portoghese, l’artista Liliana Nigro, e i presidenti

Nino Gulino e Maria Grazia Cannarozzo. dei Rotary Club di Misterbianco e di San Gregorio.

Ai numerosi studenti partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ed, oltre il

premio in denaro, i vincitori del concorso parteciperanno ad un viaggio a Roma e visita alla Città del

Vaticano.

I lavori artistici degli studenti saranno esposti in una mostra agatina al Palazzo della cultura nel mese

di agosto e saranno valorizzati come immagini per il calendario 2024.