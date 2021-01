Catania, piogge in arrivo nel weekend

Due giorni nuvolosi anticipano un weekend di rovesci a Catania secondo quanto riportato da 3bMeteo.

Oggi, giovedì 21 gennaio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Massima 16.6°C, la minima di 9.1°C, lo zero termico si attesterà a 2320m.

I venti moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, mentre tesi al pomeriggio proveniente da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

Domani, venerdì, 22 gennaio si alzano leggermente le temperature con una massima di 17°C ed una minima di 10°C. Cieli prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previsti rovesci.

Pronte a scendere di nuovo sabato 23 gennaio con l’arrivo del maltempo: previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima prevista è di 16.5°C, la minima di 10.1°C, lo zero termico si attesterà a 1965m. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio.

Piogge più consistenti attendono i catanesi domenica 24 gennaio: in mattinata cielo coperto con pioviggini e precipitazioni deboli. Nel pomeriggio, invece, preisti 2.1 mm di pioggia e raffiche di vento. La temperatura massima prevista è di 15°C e la minima di 9.°C.

E.G.