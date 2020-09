Catania ospiterà mostra di Banksy e Warhol: più di 100 le opere esposte

Catania ospiterà un’intera mostra dedicata all’artista anonimo Banksy e a Warhol, rappresentante per eccellenza della Pop Art e dell’arte moderna. Oltre 100 le opere in esposizione provenienti da collezioni private di tutto il mondo e gallerie d’arte. La mostra si terrà dal 25 gennaio 2021, nei locali di Palazzo della Cultura di Catania, che sarà, per l’occasione, al centro dell’attenzione mediatica internazionale. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, è curato dalla De Gregori e da Stagnitta, oltre ad essere prodotta dall’associazione culturale Emergence, in co-organizzazione con l’Assessorato alla Cultura retto da Barbara Mirabella, e in collaborazione con Edieuropa Qui Arte Contemporanea.

