Catania, nuova sede giudiziaria: Ugl “positivo per il settore dell’edilizia, in crisi”

Prevista la realizzazione di una nuova cittadella giudiziaria presso l’ex Palazzo delle Poste. Commenta così la Ugl: “Prima boccata d’ossigeno per il settore delle costruzioni in forte crisi”. Inoltre, i rappresentati della Ugl auspicano che la “prima pietra” possa essere posta ben presto. “Considerato-commentano dalla Ugl- che gli interventi di demolizione dell’ex Palazzo delle Poste, e il concorso di idee per l’individuazione del progetto che si dovrà realizzare, sono stati completati nei tempi previsti.”

Musumeci, Ugl: “avrà risvolti positivi anche sul piano occupazionale”

Un traguardo importante, quindi, sia per la cittadinanza catanese che per il mondo del lavoro per tutta la provincia di Catania e per la Regione stessa. “Cogliamo l’occasione per lanciare un appello a tutti gli enti pubblici; affinché scommettano, infatti, su questo modello operativo: qualità delle idee e puntualità delle tempistiche”.

In ultimo, fa sentire la sua voce, il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci: «Un esempio da seguire, nato dalla sinergia tra l’istituzione regionale, con in testa il presidente Musumeci, l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone ed il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Salvatore Lizzio, nonché gli ordini professionali, che certamente avrà i suoi risvolti positivi anche sul piano occupazionale».

G.G.