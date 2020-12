Catania, no RdC ai parcheggiatori abusivi, Candiani e Cantarella: “Modello per tutta la Sicilia”

L’Inps pone la revoca del reddito di cittadinanza nei confronti di ulteriori 6 “posteggiatori” abusivi di Catania. Il provvedimento è stato disposto in sinergia con Mario Della Cioppa, questore di Catania, e le forze dell’ordine tutte.

Della Cioppa, inoltre, ha ordinato il Divieto di accesso nel centro urbano (Dacur) nei confronti di 3 parcheggiatori abusivi, recidivi. Le zone interdette, ai tre, saranno proprio quelle del centro storico della città Metropolitana nonché aree dove il fenomeno dei “posteggiatori” abusivi è, particolarmente, sviluppato. Si tratta di Piazza Federico II di Svevia e le vie di S. Angelo Custode, Plebiscito, piazza Cardinale Dusmet, l’ingresso al porto. Il divieto vale anche per le aree di piazza Verga e piazza Papa Giovanni XXIII. Ma, soprattutto, nelle zone dei parcheggi ubicati in corso Martiri della Libertà, via Marchese di Casalotto, via 6 Aprile e via Archimede.

“La revoca del RdC ai parcheggiatori abusivi deterrente contro questa piaga”

“La revoca del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori abusivi può essere un efficace deterrente contro questa piaga delle nostre città. L’esperienza di Catania va presa a modello e replicata in tutta la Sicilia” lo sostengono in una nota, il senatore Candiani, segretario regionale della Lega Sicilia e Cantarella, assessore alla sicurezza del Comune di Catania.

“Nel capoluogo etneo – si legge ancora nella nota – su input del Questore, in collaborazione con la Guardia di Finanza, la polizia locale e l’Inps, si è provveduto nei giorni scorsi alla revoca del reddito di cittadinanza per ben sei parcheggiatori abusivi. Si tratta di una iniziativa molto importante lanciata dal Questore di Catania al quale va il nostro plauso non solo per la sinergia istituzionale avviata ma anche per la validità della strategia”

“Modello Catania al più presto replicato nelle altre aree metropolitane della Sicilia”

“Crediamo- concludono Candiani e Cantarella- che l’immediata revoca del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori abusivi denunciati possa costituire insieme alle sanzioni amministrative e ai provvedimenti dei questori e dei prefetti un efficace deterrente per combattere efficacemente questo fenomeno. In quest’ottica sarebbe importante che il modello Catania venga al più presto replicato nelle altre aree metropolitane della Sicilia e dovunque ci siano problemi di questo tipo”.

G.G.