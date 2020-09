Catania: multato tassista abusivo alla stazione

Send an email

Sanzioni per alcuni tassisti abusivi operanti nella zona della stazione ferroviaria. Nel corso di una serie di controlli coordinati dal questore di Catania, infatti, diversi i cittadini identificati che esercitavano l’attività in maniera del tutto abusiva e illegale. Nella zona di piazza Giovanni XXIII multato il pregiudicato R.S di 49 anni. L’uomo, sprovvisto di qualunque licenza stazionava a bordo della sua vettura, una monovolume bianca dotata di livree dei taxi regolari, in attesa di scarrozzare viaggiatori. Pertanto, il conducente è stato multato e il veicolo sequestrato.

G.G.