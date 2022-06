“L’uso appropriato degli integratori alimentari”. È questo il tema del simposio che si terrà, sabato 11 giugno, dalle 9.00 alle 14.00 presso il “Four Points by Sheraton Catania” nell’ambito di Expo Vitasalus.

A coordinare ed organizzare l’evento in qualità di responsabile scientifico, il Professore Filippo Drago, Ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con le associazioni universitarie “Arcadia” e “Sanilab”.

Un argomento di particolare rilievo che si sta sviluppando sempre di più a livello mondiale e che si occupa dello studio di nutrienti, presenti in piante, animali o microrganismi, che hanno o possono avere un effetto positivo per la salute.

“Il mercato dei nutraceutici è in continua crescita – spiega il prof. Drago – i prodotti possono essere acquistati dal paziente in farmacia senza prescrizione. È però importante che si possa determinare in maniera precisa il loro uso come sostitutivi di sostanze carenti in alimentazione o integrare queste sostanze. Nel simposio ci occuperemo in particolare di alimenti a fini medici speciali, che vengono rimborsati dal servizio sanitario nazionale. Alcuni di questi sono considerati anche salvavita. Il tema verrà affrontato – conclude – nelle specializzazioni più importanti: neurologia, pediatria, nefrologia, oculistica, ginecologia ed endocrinologia e dermatologia. Le aree più importanti in cui questi prodotti vengono usati”.

Relatori simposio

Ad aprire l’incontro il professore Drago a cui seguiranno gli interventi di Domenico Di Landro, Medico Chirurgo, Prof. a c. presso le Università di Padova, Messina e Catania, Direttore Emerito del Dipartimento Nefrologia e Urologia al Cannizzaro di Catania, che parlerà di “Gli alimenti ai fini medici speciali nell’insufficienza renale”; Giovanni Scapagnini, Professore associato di Biochimica Clinica, Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute all’Università degli Studi del Molise, affronterà il tema “Gli alimenti a fini medici speciali in dermatologia”.

“Le proteine del siero del latte nella Malattia di Parkinson”, sarà un altro tema sviluppato dal Prof. Drago, mentre Salvatore Mazzarino, Specialista Endocrinologo presso Polimedica Nettuno, Centro pluri-specialistico di Catania, parlerà di “Proteine e malattie neurodegenerative”.

Raffaele Falsaperla dell’Unità di Pediatria e terapia intensiva neonatale, Dipartimento di Promozione della Salute Materna e Infantile e Medicina Interna, Specialista d’Eccellenza “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo, tratterà “L’approccio nella popolazione pediatrica, tra sostituzione e integrazione”; Domenico Arcoria, Dir. San. e Amm.vo Diabetologica Sas, Centro per la Prevenzione e Cura del Diabete e delle Malattie Metaboliche, SSR Sicilia, Paternò, si occuperà di “Gli integratori e gli alimenti a fini medici speciali nella gestione del diabete di tipo II e della NAFLD”.

“D-chiroinositolo e mioinositolo in ginecologia” sarà il tema affrontato da Maria Angela Sortino, Prof.ssa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Catania, Caterina Gagliano, MD, PhD, Unità di Immunologia Oculare e Malattie Rare, Presidio Ospedaliero Universitario “San Marco” di Catania, chiuderà gli interventi con “Gli integratori alimentari in oftalmologia: quali evidenze cliniche?”.

“Tanti nostri colleghi hanno manifestato l’interesse a partecipare all’attività proposta e promossa dal Professore Drago – sottolinea Alessandro Guastella, Coordinatore dell’Area Sanitaria delle associazioni Arcadia e Sanilab – ragion per cui all’evento di sabato, oltre alla presenza di medici e vari professionisti del settore sanitario, parteciperanno circa 100 studenti”.

È possibile partecipare gratuitamente, mentre per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio iscriversi al seguente link https://www.av-eventieformazione.it/nutraceutici-quando-integrare-sostituire/.