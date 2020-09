Catania, lite su autobus: anziano riverso a terra con ferita alla testa

Catania: lite in autobus finita con una prognosi di 30 giorni. Domenica scorsa, un 30enne litigando con un anziano di 82 anni, su un bus, lo spinge così forte da farlo cadere rovinosamente in terra e procurandogli, inoltre, una ferita alla testa. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’anziano viene trovato riverso sull’asfalto con una ferita alla testa. Scattano gli accertamenti sul caso. Le testimonianze apprese dai militari informano di una lite tra i due uomini iniziata sull’autobus e terminata con l’urto alla testa, in terra, per il più anziano. Al termine degli accertamenti il 30enne catanese V.S. viene condotto in caserma. La vittima, invece, è stata trasportata da personale medico presso un vicino nosocomio dove permaneva in osservazione con una prognosi di 30 giorni.

G.G.