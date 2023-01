Aperto il cantiere per i lavori di riqualificazione di Piazza Santa Maria Ausiliatrice, nella zona di Cibali di Catania, grazie all’utilizzo dei fondi europei del Pon Metro, nell’ambito del programma “Spazio e Sport” promosso dall’Amministrazione Comunale.

La piazza attualmente caratterizzata da aiuole in parte vandalizzate nel quale si collocano attrezzature in stato di degrado e arredi urbani in pietra, in tre mesi di lavori verrà sottoposta a un completo restyling in chiave “green”, aggiungendo un moderno playground e un’ampia area fitness, con più verde attrezzato e nuovi arredi urbani.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti in progetto e ora già in fase di esecuzione, sono finalizzati alla riqualificazione delle aiuole e a migliorare la dotazione di arredo urbano, con moderne panchine e tavoli, oltre ad aree gioco per bambini.

Al fine di incentivare una mobilità alternativa sostenibile, basata sull’uso di bici e monopattini elettrici, verranno installate due stazioni di ricarica elettrica.

Si prevede anche di posizionare sei videocamere di sicurezza, resistenti agli atti vandalici, sui pali di illuminazione che verranno collocati lungo il campo da basket che sta per sorgere.

La riqualificazione dell’area di ritrovo del popoloso quartiere di Cibali rientra tra le attività di riqualificazione urbana promosse alla fine del 2021 dall’Assessorato allo Sport e alle politiche comunitarie, con il Servizio comunale per l’attuazione fondi UE progetti di riqualificazione urbana e transizione green – sport.

L’obiettivo di questi interventi, quattordici complessivamente in tutte le zone della città con cantieri già avviati, è il miglioramento della qualità urbana con la restituzione di valore allo spazio pubblico come luogo di promozione e attività polifunzionali, ludiche e sportive e di servizi dedicati all’inclusione sociale.