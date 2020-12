Catania, lancia sassi contro il Comune rompendo tre finestre: denunciato

Catania, lancia sassi contro il Comune rompendo tre finestre.

Durante la notte trascorsa un uomo, di 59 anni, avrebbe bussato veementemente contro il portone di ingresso della sede del Comune di Piazza Duomo, ma, all’assenza di risposta non si è dato per vinto. Lancia, infatti, alcuni sassi danneggiando il portone stesso e infrangendo i vetri di tre finestre. Denunciato 59enne, di cittadinanza estera, ritenuto responsabile di danneggiamento. I militari, in sinergia con la Polizia Locale hanno bloccato il predetto che non ha dato alcuna spiegazione pertinente in relazione al gesto compiuto.

G.G.