Catania: in arrivo buono spesa per le famiglie

Previsto buono spesa per le famiglie, finanziato dalla Regione Siciliana, attualmente quasi duemila le domande presentate all’Amministrazione Comunale. L’obbiettivo dei voucher spesa è sostenere quei nuclei familiari colpiti dall’emergenza Covid ma già in gravi condizioni economiche. I bonus saranno fruibili a partire dalla fine del mese di settembre.

Priorità ai nuclei familiari senza nessun reddito o assistenza economica

Il buono spesa sarà corrisposto per il periodo di emergenza pandemica, in atto, fino ad esaurimento dell’importo assegnato. Chi ne potrà usufruire, ovviamente, saranno esclusivamente quelle famiglie gravemente disagiate con particolari requisiti. Tra questi: non percezione di alcun reddito da lavoro, né tantomeno da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere. Inoltre, nessun componente familiare può beneficiare di alcuna forma di sostegno pubblico: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di Mobilità, CIG, Pensione, ecc. Tuttavia, il nucleo familiare può essere segnalato come già destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo. Le risorse, quindi, sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.

La richiesta di idoneità va presentata esclusivamente on line sul sito apposito con le modalità indicate nelle istruzioni operative allegate, accessibili anche dal sito del comune. Tuttavia si può richiedere telefonicamente un appuntamento agli Uffici multizonali di Servizio Sociale del Comune, nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona

400,00 € per un nucleo composto da due persone

600,00 € per un nucleo composto da tre persone

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone

800,00 € per un nucleo composto da cinque persone

