Catania: il comune indice bando per l’assunzione di 25 vigili urbani

Il Comune di Catania pubblica, sul proprio sito internet, la selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 25 agenti di polizia municipale di categoria C, con posizione economica C/1 per una durata lavorativa non superiore a 12 mesi. L’amministrazione comunale, tramite finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, quindi, assumerà all’incirca 30 vigili urbani aventi contratti di durata annuale, mentre, 25 grazie a un bando per soli titoli e, infine, ulteriori 5 dal ripescaggio di coloro che non supereranno i requisiti di idoneità nel concorso del 2017. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, nel sito.

Tutti i dettagli della procedura e le modalità di partecipazione al concorso sono disponibili nel bando pubblicato unitamente all’avviso di reclutamento del personale temporaneo di categoria C

La procedura informatica per la presentazione delle domande

La procedura per la candidatura sarà attiva a partire dalle ore 00:00 del 17 ottobre 2020 fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2020. “Un fatto inedito per il Comune- spiegano il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l’assessore al personale Michele Cristaldi- un concorso semplificato per soli titoli, con procedure di massima garanzia, imparzialità e rapidità, utilizzando i più avanzati sistemi informatici, per reclutare personale che ci tornerà utile a supporto dei quadri sempre più scarni del corpo della polizia municipale, per migliorare i livelli di sicurezza ed efficienza a tutela dei cittadini”.

G.G.