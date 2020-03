Catania Green: nuovi cestini per le vie cittadine

Catania in primo piano per scelte Green, amiche dell’ambiente.

Il Sindaco Salvo Pogliese e l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella sono impegnati nel rendere il capoluogo etneo sensibile al benessere ambientale e dei cittadini.

Infatti, dall’inizio del nuovo anno sono stati installati oltre 400 cestini porta rifiuti in diverse via di Catania.

Oltre 150 quelli posizionati tra le vie più frequentate: Via Etnea, piazza Stesicoro, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele, il Lungomare, San Giovanni Licuti.

Inoltre, sono stati installati più di 50 nuovi posacenere e contenitori per le deiezioni canine.

Il piano dell’Amministrazione pubblica prevede la fornitura di circa un migliaio di nuovi raccoglitori di rifiuti collocati in tutte le vie di Catania in sinergia con il lavoro della Dusty che raccoglierà i rifiuti ben 2 volte al giorno, nelle vie più trafficate.

G.G.