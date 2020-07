Catania Green: avviato il progetto per realizzare nuove piste ciclabili

Il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, informa la cittadinanza dell’avvio dell’iter progettuale per la creazione di un piano di reti ciclabili. Entro due anni, quindi, si prevede la razionalizzazione delle aree esistenti e la creazione ex novo di piste per la ciclabili di circa 40 km, con relative interconnessioni con la mobilità cittadina, pubblica e privata. Questo è quanto previsto dal documento adottato dalla Giunta comunale, su proposta di Sergio Parisi, assessore alle politiche comunitarie, e di Pippo Arcidiano, assessore alla mobilità. Il concorso, infatti, prevede la progettazione delle piste ciclabili nonché del riordino dell’asse pedonale. Si stima l’utilizzo di circa 8,246 milioni di euro, provenienti dai fondi comunitari di Agenda Urbana, destinati a Catania per la cosiddetta “mobilità dolce”.

Pertanto, la sinergia tra somme disponibili, ordini professionale e ANCE, porterà ad un concorso di progettazione che selezionerà i due livelli progettuali: quello “preliminare” e quello finale “esecutivo”. Inoltre, l’edificazione di nuove piste ciclabili si effettuerà lungo le direttrici principali di attraversamento della città. Destinate, quest’ultime, al miglioramento. L’intervento sulla rete viaria, quindi, interessa diverse arterie stradali della Città, collocate sia nel centro storico sia nella fascia di circolazione esterna alla cintura urbana.

G.G.