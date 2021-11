Catania Film Fest, la decima edizione

Ritorna il Catania Film Fest dal 28 novembre al 4 dicembre con la sua decima edizione.

Il festival diretto da Cateno Piazza, Laura Luchetti e Emanuele Rauco ritorna in presenza con la sua decima edizione dal 28 novembre al 4 dicembre.

Un luogo d’incontro e confronto per il cinema europeo indipendente. Il festival è prodotto dall’Associazione Culturale “Alfiere Productions” di Daniele Urciuolo, in co-organizzazione con il Comune di Catania, l’Università degli Studi di Catania, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Un’occasione anche per la nuova cinematografia delle Nazioni che si affacciano sul “Mare Nostrum” in lingua originale. Al pubblico saranno presentate opere prime e seconde, film italiani indipendenti e cortometraggi realizzati da registi esordienti.

Il festival dedicherà un’attenzione particolare alla promozione del Cineturismo e alla formazione di professionisti dell’audiovisivo e studenti di ogni grado inclusi quelli delle Scuole di Cinema, Musica, Accademie e Università

Gli eventi del Catania Film Fest

La Cerimonia di Apertura del Catania Film Fest si terrà il 28 novembre presso il Castello Ursino, per poi chiudersi il 4 dicembre al Monastero dei Benedettini.

Proiezioni e incontri si terranno presso la Mediateca “Vincenzo Bellini”. Gli eventi speciali invece presso le sedi dell’Accademia di Belle Arti, Trame di Quartiere – Palazzo de Gaetani e lo Zo Centro Culture Contemporanee.

«Il Festival è come un bene prezioso che va difeso e custodito. Questa pandemia ha messo a dura prova la mia capacità di gestire e organizzare un evento in presenza come il Catania Film Fest giunto quest’anno, tra l’altro, alla decima edizione. – dichiara il direttore Cateno Piazza – L’obiettivo è valorizzare le eccellenze di giovani e talentuosi professionisti del cinema italiano ed europeo in uno spirito di libertà e dialogo. Tanti saranno gli ospiti di questa edizione che renderanno protagonista il cinema indipendente che trova il suo punto di forza nella bellezza di questa città».