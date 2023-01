Il Catania domenica 15 gennaio alle ore 14,30 sfiderà in trasferta il San Luca sul campo del Locri nella gara valida per la 19/a giornata del girone I di Serie D. Prima della partenza è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Catania Giovanni Ferraro che ha parlato del prossimo avversario dei rossazzurri che in giornata ha cambiato allenatore:

“Sarà una partita difficile perché il San Luca, nonostante i punti in classifica, ha un buon organico. Mi auguro di continuare sulla scia delle ultime due prestazioni. Avremo al seguito il nostro pubblico che ci darà una spinta in più. Noi penseremo a fare la nostra partita a prescindere dagli avversari nonostante loro sicuramente saranno molto agguerriti. Non commento il cambio allenatore in casa del San Luca perché io penso al Catania e parlo solo delle cose che conosco.”

Sul possibili scelte da schierare in campo Ferraro non si sbilancia: “La continuità viene dal gruppo a prescindere da chi scegliamo. Abbiamo uno spirito diverso in questo girone di ritorno. Litteri ben presto si allenerà con il gruppo. La rosa credo resterà invariata.”