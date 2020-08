Send an email

Catania: esito negativo per secondo tampone di un bimbo di 4 anni

Negativo il secondo tampone effettuato ad un bambino di 4 anni che frequenta un asilo di Catania. I familiari, a scopo precauzionale, avevano fatto eseguire il tampone al piccolo. Il primo tampone era risultato positivo. Il secondo, invece, eseguito dall’Asp di Catania ha dato esito negativo. È il sindaco, in un post su Facebook, ad affermare che spesso capitano dei falsi positivi o negativi e quindi, per protocollo, oggi si effettuerà il terzo e ultimo per la conferma della doppia negatività.

G.G.