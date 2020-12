Catania, emergenza allagamenti: in arrivo nuovi mezzi dal Consorzio Bonifica

Il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, guidato da Francesco Nicodemo, conclude la gara per l’acquisto di 14 mezzi tra macchine operatrici e mezzi pesanti, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. I mezzi, in questione, si utilizzeranno per il ripristino delle funzionalità idraulica della rete, danneggiata nel corso di un’alluvione risalente a ottobre 2018.

“Prevenzione e mitigazione degli eventi atmosferici”

Un piano che richiede celerità. È per questo che il Consorzio ha ritenuto necessario potenziare le proprie risorse con l’acquisto di ulteriori nuovi mezzi. A che pro? “prevenzione e mitigazione degli eventi atmosferici”. Non solo prevenzione, però, anche eliminazione di quelle “criticità che si presentano ad ogni pioggia intensa”

“L’arrivo dei nuovi mezzi consentirà l’eliminazione di ogni eventuale contenzioso nei confronti degli agricoltori una volta che gli interventi assumono la loro efficacia riguardo la pulizia dei canali”.

I mezzi acquistati: 2 macchine operatrici decespugliatori, 2 “midi” escavatori non inferiori a 60 quintali, 2 “midi” escavatori non inferiori a 80 quintali, 1 mini escavatore giro-sagoma da kg 1800, 1 mini pala articolata non inferiore a 1200 kg, 1 escavatore non inferiori 20000 Kg, 1 camion 4 assi di cv 430, 2 camion a tre assi, 1 rimorchio a tre assi per mezzo d’opera.

“Manutenzione e pulitura dei canali; fondamentale per evitare allagamenti”

«La manutenzione e la pulitura di canali e torrenti- dichiara Nicodemo- che sono di fondamentale importanza per evitare gli allagamenti che purtroppo normalmente creano diversi problemi in tutta l’area mettendo a serio rischio le attività produttive e anche l’incolumità delle persone».

«Mi preme ringraziare- continua il Commissario- tutti gli uffici consortili e il personale dell’Area Progettazione e Manutenzione e, in particolare, il compianto ingegnere Massimo Paterna che è stato uno dei primi a credere nella linea di finanziamento del Commissario Delegato del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che, tra lo scetticismo generale, ha operato per la deroga a tutti gli atti propedeutici necessari per l’affidamento dei lavori. Un grazie va sicuramente sia al Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e all’assessore Edy Bandiera, ai produttori agricoli, all’ingegnere Calogero Foti, già dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, e al suo successore l’ingegnere Salvatore Cocina».

G.G.