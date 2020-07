Catania, “Elettrico 100%”: evento interamente dedicato alla mobilità elettrica

Il fine settimana si colora di economia Green ed ecosostenibile. Infatti sabato 25 e domenica 26 luglio a Catania, in Piazza del Tricolore arriva l’evento “Elettrico 100%”. Sabato l’esposizione si terrà dalle ore 18:00 alle ore 23:00, mentre domenica dalle ore 10:30 fino alle ore 23:00. Negli spazi espositivi troveranno posto marchi prestigiosi nel campo della mobilità sostenibile con la presenza di consulenti ed esperti nel settore.

Un’occasione bellissima, quindi, per chi è appassionato di veicoli, mezzi leggeri, totalmente elettrici, per scoprire le ultime novità e i vantaggi che il mercato elettrico offre. La manifestazione, organizzata dalla Input, si svolgerà, ovviamente, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, per garantire la massima sicurezza. «Non è stato semplice organizzare l’evento in un momento storico come questo- afferma Mario Russo, amministratore unico della Input Srls-ma ci tenevamo a realizzarlo proprio in questa fase di ripartenza».

«Credo molto a questa iniziativa, che va nella direzione della promozione di una mobilità a basso impatto ambientale-continua Russo-. Inoltre, ringrazio le aziende del territorio che hanno risposto positivamente al nostro invito ed anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese nonché l’intera amministrazione comunale per aver sposato l’iniziativa e concesso l’uso di questo spazio ad alta pedonabilità». L’ingresso alla manifestazione è gratuito e promette una discussione intensa su temi di natura ambientale, quali: impatto ambientale, qualità urbana ed innovazione.

«A Catania, soprattutto tra i giovani, sta crescendo la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente ed una mobilità più sostenibile. Iniziative come queste, pertanto, non possono che trovare il nostro sostegno.» dichiara il sindaco Pogliese.

