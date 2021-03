Catania, differenziata porta a porta: le zone interessate lunedì 8 marzo

Catania, la raccolta differenziata continua a ritmi serrati in modalità porta a porta per eliminare, a poco a poco, i contenitori stradali agli angoli delle strade.

Lo scorso 1 marzo è stato avviato il sistema di raccolta per le prime 500 utenze del quartiere Civita. Da lunedì Dusty si appresta a mettere a regime il servizio di raccolta differenziata nel secondo tratto del “micro step A” che interessa 600 utenze (400 domestiche e 200 non domestiche) che ricadono nell’area da Piazza dei Martiri a Via Dusmet, fino a Porta di Ferro compresa.

Si precisa che saranno dismessi contenitori stradali di prossimità normalmente ubicati nelle vie indicate, pertanto i cittadini sono invitati alla massima collaborazione, rispettando le nuove modalità e gli orari di esposizione dei rifiuti (dalle 5.00 alle 8.00 per le utenze domestiche, e dalle 2.00 alle 4.00 di notte per quelle non domestiche).

«Confidiamo- afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Fabio Cantarella-che i cittadini colgano questa grande occasione perché da una parte consentirà loro di avere un servizio dedicato, puntuale ed efficiente, e rispettare le regole della differenziata, contribuendo quindi a fare sistema con chi protegge l’ambiente; e dall’altra si potrà contrastare e combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti che deturpano il decoro del quartiere. Speriamo-aggiunge- che i cittadini capiscano che lo sforzo che Amministrazione comunale e Dusty stanno compiendo insieme, sia per loro una grande opportunità».

Nuovo punto di consegna dei kit

Dusty, inoltre, informa che per favorire gli utenti sprovvisti della fornitura poiché assenti al momento della distribuzione, da domenica 7 marzo sarà attivo un nuovo servizio per ricevere il kit completo. Su autorizzazione del Comune di Catania, la ditta allestirà in Piazza dei Martiri un punto di consegna che sarà installato ogni domenica fino all’11 aprile, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00, previsto per gli utenti residenti nel quartiere Civita, che potranno ritirare il kit completo dei contenitori dedicati al servizio di raccolta Porta a Porta.

Gli utenti provvisti dell’avviso di “mancata consegna” potranno ritirare il kit anche al CCR di Picanello (Via Maria Gianni angolo Via Galatioto), tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00), e il sabato mattina (dalle 9.00 alle 13.00). La domenica il CCR è chiuso.

«Siamo felici di offrire quest’ulteriore opportunità ai nostri concittadini- conclude Cantarella-visto che il quartiere Civita è una zona particolarmente penalizzata dal proliferare di micro-discariche abusive e dalla presenza di rifiuti che provengono da altri Comuni. Riteniamo di poter contrastare questa “migrazione” di rifiuti grazie anche alla progressiva eliminazione dei contenitori stradali e offrendo un servizio puntuale».

Modalità di ritiro

Nel rispetto delle disposizioni vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid-19, gli utenti che vorranno ritirare il kit, dovranno indicare l’indirizzo dell’utenza ed esibire: l’avviso di “mancata consegna” che Dusty ha inserito nella cassetta della posta, al momento della distribuzione. Servono anche un documento valido di identità e il Codice fiscale.

G.G.