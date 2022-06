Da oggi la via Etnea nel tratto che va da piazza Duomo fino ai pressi di Villa Bellini e piazza Vincenzo Bellini, diventano “area pedonale video-controllata”.

Una novità assoluta per il centro storico che verrà posto sotto controllo attraverso varchi elettronici, telecamere e presidi di polizia locale.

Per 30 giorni è stata attuata una fase di pre-esercizio vigilato, così come avvenuto a San Giovanni Li Cuti, ma senza l’irrogazione di verbali, per dare la possibilità di registrarsi e richiedere il pass di accesso.

I controlli con varchi elettronici avverrano in particolare nei seguenti tratti: via Vittorio Emanuele II, nei pressi del civico 148, lato nord, angolo via Raddusa; via Etnea, nei pressi del civico 46, lato est, angolo via Fragalà.

Si continua in via Etnea, nei pressi del civico 78, lato est, angolo via A. di Sangiuliano; via Etnea, nei pressi del civico 166, lato est, angolo piazza Stesicoro.

Una telecamera di controllo è stata installata anche in via Michele Rapisarda, nei pressi del civico 2, lato ovest, angolo via Antonino di Sangiuliano.

Saranno gli agenti della Polizia Municipale con il supporto degli operatori dell’Amts a presidiare varchi e ingressi, mentre il Comune di Catania ha incaricato l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta S.p.A. di rilasciare i pass elettronici agli aventi diritto collegandosi al sito internet Amts.