Catania, Covid: 4 positivi al centro di smistamento delle Poste

Quattro i positivi accertati al centro di smistamento delle Poste di Catania situato alla zona industriale, a riportarlo La Sicilia. Stando a quanto dichiarato almeno 10 sono i casi sospetti oltre ai 4 accertati. I tamponi, inoltre, sono, ancora, in fase di svolgimento. Sindacati in fermento per le procedure di sicurezza dei lavoratori.

La preoccupazione primaria per i sindacati, infatti, sono le condizioni di sicurezza della struttura che, comunque, continua a lavorare regolarmente, nonostante la messa in sicurezza. Il primo contagio è avvenuto 8 giorni fa, il 10 settembre scorso. Una dipendente, infatti, sottoponendosi al tampone è risultata positiva. Le operazioni di verifica delle condizioni di salute dei colleghi, quindi, fa venire alla luce altri dipendenti. Un dipendente, inoltre, è andato a lavoro con la febbre. A fornire quello che sarebbe il numero esatto dei positivi è uno dei sindacalisti del settore Poste della Slc Cgil. “Abbiamo la certezza di almeno 4 positivi- dichiara a La Sicilia- ma temiamo che siano molti di più ed è gravissimo mantenere al lavoro, in uno stato d’animo tutt’altro che tranquillo, centinaia di lavoratrici e lavoratori”.

G.G.