Catania: corse clandestine sulla A-19 fino a sfiorare i 260 km/h

Il primo tentativo di “partenza”, in realtà, fallisce per il sopraggiungere all’improvviso di un autocarro. L’autista oltre ad operare una pericolosa manovra per evitare l’impatto con le 2 BMW, ferme in carreggiata, viene insultato dai delinquenti ammassati tra il “pubblico”. Superato l’ostacolo, i conducenti delle due BMW, si riposizionano nello stesso punto. In quel momento inizia la competizione, terminata ad una velocità di oltre 260 km/h.

La gara, interamente video-registrata dalle telecamere, ha permesso di invidiare le targhe delle autovetture utilizzate, sia dai corridori che dal pubblico. Tuttavia, sono ancora in corso ulteriori indagini per verificare se le vetture usate siano state manomesse per aumentarne potenza e velocità di corsa, nonché la sussistenza di fini lucrativi attraverso raccolta di scommesse. Nel frattempo, sono stati individuati, invece, i proprietari di 12 autovetture che verranno sanzionati per le relative violazioni previste dal Codice della Strada. Mentre i “piloti” sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

crediti foto: La Sicilia

G.G.