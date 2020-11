In fiamme l’interno della chiesa di S.Maria del Rosario, a Catania. Le fiamme si sono sviluppate in corrispondenza dell’altare. Le cause sembrano, tuttavia, accidentali; l’ipotesi più accreditata riguarda motivi elettrici. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, per spegnere l’incendio. Danneggiati paramenti, immagini sacre e intonaci interni di rivestimento. Gli elementi strutturali, fortunatamente, non risultano compromessi.

G.G.