Catania di nuovo in campo in una fredda Ragalna per la ripresa degli allenamenti. I rossazzurri, sotto gli ordini di mister Giovanni Ferraro, hanno ripreso la preparazione atletica in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica 12 febbraio contro la Mariglianese al Massimino. Seduta pomeridiana per gli etnei al termine della quale è intervenuto ai microfoni della stampa il difensore Alessio Castellini:

“Quando si vince si sta sempre bene. Siamo partiti forte, la sosta ci ha aiutato molto e stiamo ottenendo i risultati che volevamo. Oggi c’è la consapevolezza di essere una squadra forte e lo stiamo dimostrando, poi ci conosciamo molto meglio, sappiamo le qualità di ognuno di noi e abbiamo più meccanismi. Sento la fiducia della squadra e del mister e cerco di ripagarlo in campo. Bisogna gestire la pressione di questa città che non è semplice ma la società ci sta aiutando molto, compresi anche tutti i compagni. Spero che il gol arriverà al più presto ma l’importante è che il Catania vinca. Giocare davanti alla nostra gente è un vantaggio per noi perché ci fa sentire sempre un calore fuori dal normale e l’avversario è intimorito nel vedere tutta quella gente. Sono cresciuto molto da inizio campionato”