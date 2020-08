Catania: boom di prenotazioni per i vaccini

Superano le mille le prenotazioni dei cittadini presso l’Asp di Catania per le vaccinazioni. Precisamente 1.410 le persone che hanno prenotato nei rispettivi ambulatori. Il numero è altissimo se si considera che il servizio è stato attivato ieri; inoltre è il primo operativo nella Regione. Gli utenti possono prenotare il vaccino via web, in particolare, basta un click sul sito asp o tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”.

«Con questo nuovo sistema- sostiene Maurizio Lanza direttore generale Asp di Catania- accogliendo le sollecitazioni all’innovazione, puntiamo con decisione sulla digitalizzazione per migliorare l’accessibilità ai servizi. Non solo, ma anche nell’agevolare i cittadini e rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie. Lo sguardo, quindi, è attento alla sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio». Gli fa eco Antonino Rapisarda, direttore sanitario Asp di Catania: «Abbiamo operato le scelte partendo dalle esigenze dei pazienti e facendo tesoro delle indicazioni dei nostri operatori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che ringrazio per la sinergia che hanno espresso in questo progetto».

G.G.