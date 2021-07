Catania, bocconi con chiodi in centro: l’appello del Partito Animalista Italiano

Tante le segnalazioni ma nessun intervento concreto da parte delle autorità. Nel centro di Catania, in viale Vittorio Veneto e in via Gabriele D’Annunzio da qualche tempo ignoti seminano bocconi per cani con all’interno chiodi.

Per legge, a seguito delle denunce, dovrebbero venire bonificate le aree interessate che rappresentano un vero e proprio pericolo per gli animali. Ma niente è stato fatto come denuncia il Partito Animalista Italiano: «Le zone interessate negli ultimi tempi dai bocconi con chiodi, a quanto pare non sono state bonificate come previsto dalla legge, ma, cosa ancora più grave, non è stata avviata nessuna attività investigativa per scovare chi si sta macchiando di questi crimini. Eppure basterebbe visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza che in quella zona non mancano».

«Ancora una volta siamo gli unici insieme ai volontari a batterci per i diritti degli animali, mentre le istituzioni se ne fregano altamente, condannandoli a morte».

E.G.