Catania-Bari: 1-1. Le foto📸

Pareggio al Massimino per i rossazzurri davanti al patron del Calcio Catania Joe Tacopina e al sindaco Salvo Pogliese per la 26^ giornata del campionato di Serie C girone C.

Al 35′ rete di Pietro Cianci che porta il Bari in vantaggio. Soltanto al 63′ il Catania riesce a totalizzare un pareggio con il goal di Manuel Sarao.

CATANIA: Calapai L., Confente A. (P), Dall’Oglio J., Di Piazza M., Giosa A., Maldonado L., Pinto G., Russotto A., Sales S., Silvestri T., Welbeck N.

A disposizione di mr. Raffaele: Albertini A., Claiton M., Reginaldo, Golfo F., Izco M., Manneh K., Rosaia G., Santurro A. (P), Sarao M., Tonucci D., Volpe M., Vrikkis A.

BARI: Bianco R., Cianci P., Ciofani M., De Risio C., D’Ursi E. (dal 45′ st Lollo L.), Frattali P. (P), Maita M., Minelli A., Perrotta M., Sabbione A., Sarzi D.

A disposizione di mr. Vivarini: Candellone L., Celiento D., Colaci C., Dargenio G., Daugenti G., Fiory G. (P), Lollo L., Marfella D. (P), Mercurio G., Pinto A., Rutigliano F., Semenzato D.

