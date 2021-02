Auto in fiamme sulla tangenziale uscita Canalicchio

Fonte: segnalazione via whatsapp

Catania, auto va in fiamme sulla tangenziale prima dell’uscita Canalicchio. La macchina avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco e due ambulanze.

Il traffico è in tilt, lunghe code.

GALLERY

Foto a cura di Santi Zappalá

G.G.