Sabato pomeriggio alle ore 14,30 il Catania sfiderà la Vibonese allo stadio Luigi Razza nella gara valida per la 21/a giornata del girone I di Serie D. I rossazzurri arriveranno in Calabria forti dei 4 successi consecutivi (ultimo quello in casa contro il Licata) e dopo aver ritrovato la vittoria in campo esterno su quel di Locri nella sfida contro il San Luca. Una trasferta per gli etnei da non sottovalutare dal momento che il Razza ha quasi sempre sorriso alla squadra di casa.

Il momento dei calabresi

La Vibonese di Modica proviene da un periodo altalenante con 3 vittorie (Ragusa, San Luca e Castrovillari) e 2 sconfitte (Licata e Trapani) nelle precedenti 5 gare. Nell’ultima giornata i rossoblu si sono imposti in casa del Castrovillari per 1-0 grazie alla rete del giovane Cintura che ha regalato il successo ai calabresi che mancava in trasferta dallo scorso 6 novembre contro il Canicattì. Una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative per la Vibonese che dista dagli etnei ben 17 lunghezze e che attualmente si trova al quinto posto dietro Locri, Lamezia e Sant’Agata con 34 punti.

Un successo contro il Catania potrebbe sicuramente rilanciarli in classifica ed è quello che gli uomini di Modica proveranno a fare confidando nel fattore Razza. Dei 34 punti conquistati in questa prima parte di campionato, infatti, 21 sono stati quelli ottenuti tra le mura amiche. Sicuramente il Luigi Razza sorride alla formazione calabrese che in 10 incontri disputati di fronte ai propri tifosi ha ottenuto ben 6 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta che risale al 19 ottobre contro il Paternò finita 3-4.

Sabato i rossoblu proveranno dunque a fermare la capolista del girone e a riscattare il ko dell’andata quando al Massimino Lodi e compagni si imposero 3-0 con i gol di Vitale, Jefferson e Forchignone.