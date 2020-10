Catania allagata: ecco i danni del maltempo

Send an email

Allerta meteo arancione nel settore centro-orientale della Sicilia. A comunicarlo il bollettino giornaliero della Protezione Civile. Da stamane, infatti, Catania è stata oggetto di una bomba d’acqua che per l’ennesima volta ha allagato le strade della città e provincia.

Da Aci Catena, a Pedara fino a San Giovanni Galermo bastano piogge un po’ abbandonanti per trasformare le strade in un fiume in piena. I fenomeni previsti fino a stasera, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

E.G.