“Catania accende il Natale”: appuntamento in piazza Università

Inizia oggi il Natale a Catania.

Alle ore 17:00, infatti, in piazza Università, sarà acceso il grande albero di Natale. In contemporanea si illumineranno anche tutte le luminarie installate in via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia, via Umberto, Corso Sicilia, via Gabriele D’ Annunzio e viale Vittorio Veneto.

L’ iniziativa dell’Amministrazione Comunale, ha beneficiato del sostegno economico di sponsor privati, come messaggio di incoraggiamento ai cittadini e agli esercizi commerciali, costretti alle restrizioni dalla pandemia in corso.

E.G.