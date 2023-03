“Il Gattopardo”, celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusatra, divenuto poi un film con Luchino Visconti e l’interpretazione di Claudia Cardinale, Burt Lancaster e Alain Delon, diventa una serie Netflix.

Aperti i casting per la selezione delle figurazioni, a cura di Indiana Production e Moonage Pictures.

Le selezioni si terranno a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa (ingresso 1 – via Paolo Gili, ingresso 2 – via Perpignano,e a Siracusa il 3 e 4 aprile dalle 9 alle 18.

A Siracusa invece si terranno da Urban Center (via Nino Bixio, 1) il 5 aprile dalle 14 alle 18,30, il 6 dalle 9 alle 18,30 e infine il 7 aprile dalle 9 alle 14.

Possono partecipare solo persone di età compresa tra 18 ed 80 anni di età, residenti a Trapani, Palermo, Catania e Siracusa.

Tra i requisiti richiesti, fondamentale che il candidato/a risulti già iscritto al database: Talè Casting di Valeria ed Erika e trattandosi di un progetto d’epoca (Italia 1860), la selezione verrà fatta in base alle

caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo.

Per le donne si richiedono capelli lunghi o di media lunghezza (spalle) non tinti, decolorati o con meches, no sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite (o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione), no tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani), e al casting bisogna presentarsi struccate.

Per gli uomini si richiedono non capelli rasati o doppi tagli, mentre si accettano capelli lunghi o di media lunghezza, no a sopracciglia depilate, a tatuaggi evidenti (viso, collo, mani), sono benvenute barbe e basette lunghe.

È necessario munirsi di documento d’identità, patente o passaporto (fotocopia fronte /retro), codice fiscale, IBAN personale, certificato medico che attesti lo stato di buona salute per coloro che abbiano superato i 74 anni di età.

Le riprese avranno luogo nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente.