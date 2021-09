Castello Ursino sperimenta la ZTL

Prove di pedonalizzazione in Piazza Federico di Svevia. Il Comune di Catania, per alleggerire la viabilità nella zona e consentire una maggiore fruizione da parte di turisti e residenti ha comunicato l’inserimento della ZTL temporanea dal 17 al 22 settembre, in via sperimentale, nelle ore serali. Le auto, infatti, non potranno circolare dalle ore 19 alle 24. La zona, una delle più frequentate da parte della movida catanese fino a tarda sera, è stata spesso sotto la lente d’ingrandimento a causa della. In questi giorni, però, il quartiere Castello Ursino sta accogliendo il Festiva Nazionale Arti di Stradainiziato l’8 settembre scorso e che giungerà alla propria naturale conclusione nella giornata di domenica 19 settembre. Un’ulteriore testimonianza del carico culturale e sociale presente tra le strade del quartiere del Castello Ursino.