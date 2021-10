Cashmere in Vigna, Fashion&Wine

Cashmere in Vigna, l’esclusivo evento firmato Falconeri Catania & Cantine Nicosia.

Iniziano i fine settimana autunnali, archiviamo almeno per quest’anno mare, sole e spiaggia. Avete già posato costumi e abbronzanti? Bene, è giunto il momento di organizzare i prossimi fine settimana d’autunno. Cosa fare?

Sabato 23 ottobre potrete trascorrere una giornata all’insegna della natura e dei filati naturali.

Moda, food & wine. Cosa chiedere di più?

Per la prima volta Cantine Nicosia e Falconeri, due aziende Made in Italy, si incontrano per un evento mai realizzato.

Start ore 10.00 presso le Cantine Nicosia per una passeggiata tra i vigneti di Monte Gorna alla scoperta delle Cantine e della storia di un’azienda siciliana nata nel 1898.

A seguito della visita, sarà possibile prendere parte ad una degustazione con brunch.

Non solo wine!

L’evento, Cashmere in Vigna, è infatti organizzato da Cantine Nicosia e Falconeri Catania che per l’occasione allestirà un angolo per la presentazione della nuova collezione autunno/inverno 2021/2022. Falconeri, brand del Gruppo Calzedonia specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità, ha pensato inoltre ad un omaggio per i partecipanti da ritirare in giornata e ad un secondo cadeau da ritirare presso il negozio di Corso Italia 158.

Posti limitati per l’evento, si consiglia pertanto la prenotazione.

Per informazioni e prezzi contattare i numeri

095/7465340 095/7806767

E’ possibile inoltre acquistare i biglietto presso il negozio Falconeri di Catania Corso Italia 158.