Casa: come scegliere la biancheria da letto per l’estate

Scegliere la biancheria da letto è qualcosa di molto importante, sicuramente molto delicato e per tale motivo è necessario porre molta attenzione sulla scelta dei colori e sui giusti tessuti. Questo tipo di biancheria deve dare stile ed eleganza alla stanza e deve essere adatta anche all’arredamento della casa, in modo tale da trarne beneficio a tutti i componenti. Prima di scegliere i colori adatti è opportuno fare molta attenzione alla scelta del materiali e vedere bene quali sono le principali differenze che ci sono tra di essi.

I principali tessuti per la biancheria da letto

Uno degli elementi più importanti per il set biancheria da letto sono le lenzuola formate da due pezzi: quello inferiore che, grazie a degli elastici, va inserito proprio sul materasso e quello superiore che tende a coprire tutto il corpo del letto. Soprattutto nel periodo estivo è importante scegliere un tessuto adatto e che non sia molto fastidioso.

Il cotone, essendo una fibra naturale, risulta essere uno dei tessuti più adatti per la stagione estiva, ed ha il vantaggio di mantenere le sue qualità nonostante i vari lavaggi. Il lino rappresenta uno dei tessuti utilizzati in estate e consente sia di mantenere un’ottima temperatura corporea sia di far respirare la pelle. Questo tessuto rispetto al cotone ha una caratteristica negativa: non lascia una sensazione di morbidezza al tatto.

Il misto lino invece risulta essere un tessuto molto pregiato e di qualità. E’ molto utilizzato in estate. Per quanto riguarda il raso, la caratteristica fondamentale di questo tessuto è l’estetica in quanto risulta essere molto brillante, delicato e bello da vedere; inoltre è molto morbido e a differenza del raso in poliestere non tende a scivolare.

La seta, come il cotone, è un tessuto molto leggero e fresco ma sicuramente molto costosa. Infine il percalle risulta essere un tessuto molto morbido, liscio ed ideale per la stagione estiva; l’unica pecca è che per scegliere quello più adatto è opportuno valutare il numero dei fili, per esempio, un tessuto in percalle che ha 40 fili è sicuramente più doppio di uno che ne ha 200.

Yamamay: il marchio ideale per la scelta della biancheria da letto

La scelta del miglior set per il letto matrimoniale è uno dei passi principali da fare ed è opportuno partire dalla tipologia di tessuto, un vero e proprio alleato per le notti d’estate.

E’ opportuno avere le idee chiare poiché in estate i colori e i motivi sono veramente molti. Yamamay è uno dei brand che presenta un’ampia gamma di set biancheria da letto matrimoniale, in base al quale si avrà la possibilità di scegliere moltissimi colori ed il tipo di tessuto.

Soprattutto nelle stagioni calde, con la linea Yamamay Casa si ha l’opportunità di scegliere qualità, freschezza e naturalezza in un unico set matrimoniale, prodotti molto resistenti ed in grado di essere sottoposti a molti lavaggi. Infatti i creatori del marchio Yamamay hanno cercato di realizzare un tipo di biancheria da letto, dai tessuti leggeri, freschi e dai colori briosi; un’ampia gamma di motivi floreali, animalier e varie forme hanno dato vita a set matrimoniali da letto morbidi, freschi e realizzati con un ottimo cotone percalle. Il tutto rigorosamente Made in Italy.

Inoltre il brand oltre ad aver creato i vari set da letto matrimoniale, ha pensato anche alla creazione di lenzuola per letti singoli, per letti da una piazza e mezza e copriletto, con lo scopo di garantire un’ottima qualità del tessuto e rendere la stanza da letto bella e senz’altro comoda.