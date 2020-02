Palagonia: casa abbandonata diventa laboratorio per la droga

Una casa abbandonata a Palagonia usata come base operativa dello spaccio.

Gli agenti in servizio, stamane, vedendo dei movimenti sospetti in un immobile abbandonato, nei pressi di Via Degli Orti a Palagonia effettuano il sopralluogo.

La perquisizione è andata a buon fine.

Un 25 enne del posto, colto in flagrante, trasportato immediatamente dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia seguito da due minori di 16 e 15 anni.

L’accusa per i tre è di responsabilità di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Presso il caseggiato trovati:1 busta con 100 grammi di marijuana sfusa, 34 dosi della medesima sostanza, un bilancino elettronico di professione e del materiale per conservare il prodotto finalizzato allo spaccio.

Inoltre, ad incrementare le prove ha concorso la sorpresa di due minori, oltre i citati, di provenienza albanese, all’interno del caseggiato, che fumavano uno spinello contenente la stessa marijuana.

L’uomo di 25 anni, è posto agli arresti domiciliari mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla procura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti.

G.G.