Cartograf inquinava i terreni di Misterbianco: sequestrata la società

Smaltiva rifiuti chimici nei terreni circostanti, incurante della tutela dell’ambiente. Con l’accusa di reati ambientali, la Guardia di Finanza ha proceduto con il sequestro preventivo dei locali della società Cartograf S.r.l., complesso industriale di oltre 10.000 m² con sede a Misterbianco.

In particolare, i militari della Compagnia di Catania avevano preliminarmente rilevato la presenza di una vasta chiazza di colore blu nel vallone sottostante lo stabilimento, presumibilmente generata dall’inchiostro smaltito

illecitamente. I successivi approfondimenti investigativi, hanno confermato quanto sospettato.

Si è infatti rilevato che rifiuti solidi speciali e inchiostri chimici, ovvero il materiale di scarto della lavorazione industriale e della colorazione della carta, venivano irregolarmente stoccati presso i locali aziendali e quindi

riversati senza controllo nei canali di scolo delle acque piovane dei propri piazzali. Tali illeciti sversamenti si perdevano a cielo aperto ed inquinavano i terreni limitrofi, anche quelli abitualmente adibiti a pascolo delle greggi. Tale comportamento comportava potenziali rischi per la salute pubblica.

Nel corso delle indagini, peraltro, il personale dell’A.S.P. di Catania ha riscontrato anche molteplici violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra queste, carenze igieniche e l’irregolare stoccaggio di imballaggi potenzialmente pericolosi per i lavoratori in transito.

