La Carrozza del Senato, Pogliese: “Sant’Agata ci protegge”

Salvo Pogliese, in occasione della sfilata della Carrozza del Senato fa sentire la sua voce: «Una grandissima emozione che si rinnova, salire sulla Carrozza del Senato Cittadino in una Festa che ogni anno diventa più grande e più bella e che viviamo con grande senso di responsabilità. Sant’Agata ci protegge e con lei vogliamo migliorarci per dare il buon esempio alle giovani generazioni. Come abbiamo fatto con la Candelora D’Oro assegnata ai Vigili del Fuoco, davanti una folla che forse mai in passato si era vista».

Infatti, la sfilata della Carrozza del Senato è il momento che dà avvio alle festività agatine.

Il primo cittadino sopra la “berlina” ha seguito la Carrozza nell’offerta della Cera alla Santa Patrona, nella chiesa di S.Biagio, in piazza Stesicoro.

Inoltre, presenti anche il segretario generale Rosanna Manno, il presidente del comitato dei festeggiamenti Riccardo Tomasello, il presidente onorario del Comitato Luigi Maina, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione e l’assessore Barbara Mirabella. Nella seconda carrozza, invece sono saliti il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, gli assessori Pippo Arcidiacono, Michele Cristaldi, Ludovico Balsamo e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.

