Torna il Carnevale di Acireale.

Come promesso gli organizzatori il Carnevale di Acireale si farà. L’edizione di febbraio infatti è semplicemente slittata a causa della pandemia e dell’aumento dei contagi di quei mesi.

Tornano così’ a sfilare i carri allegorici famosi in tutto il mondo insieme ai carri infiorati.

Per accedere alla manifestazione sarà necessario acquistare un ticket di 5 euro a persona. E’ possibile anche acquistare un pacchetto di 5 ticket al costo di 20 euro. L’ingresso sarà gratuito invece per i residenti di Acireale, i bambini al di sotto dei 120 cm di altezza e per i diversamente abili con accompagnatori.

Ed è proprio il costo del biglietto che ha destato non poche polemiche. All’interno del gruppo Facebook Fancity Acireale infatti sono davvero in tanti a lamentarsi del costo del biglietto. Per una famiglia residente ad Acireale trascorrere una giornata al Carnevale significa infatti spendere 20 euro solo per accedere. Una spesa che comporta sicuramente la visita solo per una giornata.

Nonostante le polemiche, il primo fine settimana del Carnevale acese sembra essere andato bene, forse anche per la grande voglia di tornare alla normalità.

Tantissimi gli eventi in programma fino a domenica 8 maggio.

Da non perdere il prossimo week end è l’esibizione del comico pugliese Uccio De Santis che salirà sul palco di Piazza Duomo domenica 1 maggio alle ore 21.30.

Per ulteriori informazioni, per acquistare i ticket o per scaricare il programma completo potete visitare il sito del Carnevale di Acireale.