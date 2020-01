Carnevale di Acireale 2020: la madrina sarà Giulia Arena

Sarà Giulia Arena la “madrina” della prossima edizione del Carnevale di Acireale che prenderà il via il prossimo 8 febbraio per concludersi il 25 dello stesso mese.

Nata a Pisa 25 anni fa, origini messinesi, è la vincitrice del concorso Miss Italia nel 2013, in occasione del quale si è aggiudicata anche la fascia di Miss Cinema. A giugno 2014 ha debuttato come conduttrice televisiva su LA7 e dal 2018 è una delle protagoniste della “soap opera” dal titolo “Il paradiso delle signore”, in onda su Rai Uno.

Questo l’elenco dei carri che parteciperanno ai rispettivi concorsi:

Carri allegorico-grotteschi

1) “Follow me” – Cantiere Scalia-Fichera, titolare Rosario Scalia

2) “L’ultimo petalo” – Cantiere Ardizzone, titolare Sebastiano Ardizzone

3) “Cogli la prima mela” – Cantiere Mario Principato, titolare Mario Principato

4) “The dark side – Il lato oscuro dei Social” – Cantiere Principato, titolare Giovanni Cavallaro

5) “Password” – Cantiere Mario Scan, titolare Mario Cavallaro

6) “Coriandoli dal passato” – Cantiere MSM, titolare Sebastiano Arcidiacono

7) “Io non sono un gioco” – Cantiere Coco, titolare Salvatore Coco

8) “Tempo al tempo – Cantiere C.A.M.A., titolare Carmelo Messina

Carri infiorati

1) “L’alba del nuovo giorno” – Cantiere I nuovi mastri fiorai

2) “Plastic free” – Cantiere Francesco e Concetto Urso

3) “Se mi ami non avvelenarmi” – Cantiere Gli antichi maestri dei fiori

4) “Circo Italia” – Cantiere Artisti dei fiori dei fratelli Orazio, Alessio e Seby Cavallaro

5) “Ti piace vincere facile?!” – Cantiere Arte e cultura di Paolo Giuseppe Cavallaro

6) “Acireale: sole, mare e Carnevale” – Cantiere Carmelo Spinosa

E.G.